Артисти з РФ скаржаться на "русофобію" і на знак протесту вирішили публічно рвати сумки Chanel за 6 тисяч доларів і дорожче.

Російських артистів обурила вимога Chanel до росіян при покупці в магазині підписати відмову від наміру носити продукцію бренду на території РФ. Компанія аргументувала це санкціями, і ось медійні особистості країни-агресора викрили Chanel в "русофобії".

На знак підтримки Росії і в спробах проявити свій патріотизм деякі російські блогери стали публічно знищувати сумки Chanel.

Першою на такий крок зважилася актриса Марина Єрмошкіна, яка заявила, що компанія Chanel таким чином нібито "принижує її співвітчизників і дискримінує людей за національною ознакою", і уточнила, що жодна сумка не варта її любові до Батьківщини.

До "флешмобу" приєдналася діджей Катя Гусєва, яка звинуватила компанію в "дискримінації жінок за національною ознакою".

Російська телеведуча Вікторія Боня також вирішила пропіаритися на цьому скандалі.

"Якщо будинок Chanel не поважає своїх клієнтів, чому ми повинні поважати будинок Chanel?",- заявила телезірка.

Відзначимо, в бутиках Chanel заявили, що дотримуються санкцій Європейського Союзу, які забороняють продаж в Росію предметів розкоші вартістю понад 300 євро. Тому при покупці будь-якої продукції даного бренду росіянок просять написати заяву про те, що зобов'язуються не ввозити куплену річ на територію Росії.

Нагадаємо, Полякова розкритикувала "голубів миру" і закликала опальних зірок не "трястися" за концерти в РФ.

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