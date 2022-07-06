Денис Чужий зізнався у любові українцям.

Російський комік Денис Чужий, який у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну засудив війну, зараз відмовився жартувати про нашу країну.

Про це він сказав в інтерв'ю "Медузі".

"Мені здається, що зараз у мене немає морального права в комедійному ключі згадувати Україну. Ми не маємо права більше на це посилатися як на частину своєї реальності. Я не думаю, що ще коли-небудь зможу виступити в Україні просто тому, що ми допустили це" , – сказав Чужий.

Він додав, що дуже любить людей з України, тому не хоче робити їм неприємно. За його словами, він хоче спокійно дивитися їм в очі, але він не відчуває за собою морального права приїжджати поки в Україну.

"Я дуже люблю людей з України, і багато людей з України до мене як і раніше добре ставляться. Але я за собою морального права туди ще раз приїхати в найближчі роки або десятиліття не відчуваю. Хочеться жартувати так, щоб потім я міг дивитися в очі об'єкту жартів", – додав комік.

Зазначимо, Максим Чужий ще в перші дні війни засудив кровопролиття в Україні і покинув Росію.

Нагадаємо, як російський комік Максим Галкін підтримує Україну з початку війни.

Вас також можуть зацікавити новини: