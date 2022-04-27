Андрій Довгопол залишив Росію без жалю.

Відомий російський телеведучий Андрій Довгопол заявив, що залишає Росію через свої політичні переконання.

Він засудив війну в Україні і заявив, що залишає Росію без жалю: "Одразу скажу, що Росія мені не мати. Тому їхати мені було простіше".

Також він прикріпив лист свого друга, ім'я якого не став називати в цілях безпеки. У листі чоловік висловив гордість щодо Довгопола за те, що той вирішив залишити Росію. Він також додав, що засмучений тим, що у нього самого не вистачило сміливості і волі, щоб це зробити.

"Неможливо жити в сім'ї, коли однонога сліпа п'яниця мати неласкаво бере тебе за комір і важко дихає в обличчя: "Люби мене, люби, синку, я – твоя мама!" І б'є тебе, і лає тебе, і припікає тобі язик... а потім просить: "Іди, он, вдар братика мого, адже він мене не любить". А ти не хочеш нікого бити, і хочеш ласки і любові. Хоча б трохи. Хоча б сьогодні. Один раз", - пише чоловік.

Він написав і те, що багато "недоумкуватих братів і сестер" дуже люблять Росію, яка "пожирає їх і продає за пляшку".

"У недоумкуватих коротка пам'ять, і, напевно, не можна їх за це судити. Вони запам'ятовують тільки хороше, і пам'ятають ті деякі моменти, коли мама була твереза і добра. І їм легко тому її любити - величаву, ставну, ласкаву красуню. А нам важко любити чудовисько. Але любимо. Адже, вона - мама. І немає іншої. І нічого більше любити. Я радий, що ти їдеш, Андрію. Таку маму потрібно любити здалеку, щоб вона не калічила тебе, і своїх онуків, правнуків. А я все ніяк. Я все розраховую, сподіваюся мізерним розумом, що ось завтра мама не буде пити, або вип'є трохи менше, і хоча б не змусить бити брата свого. І тоді настане для мене щастя", - підсумував друг телеведучого.

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