Макс Покровський підтримує у війні Україну.

Російський артист, соліст групи "Ногу звело!" Макс Покровський з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну.

Він написав вже кілька пісень, присвячених подіям в нашій країні і виконує їх на своїх концертах. В ефірі телеканалу FREEДОМ він поділився, як українці реагують на ці пісні.

За словами Макса, він починає виконувати пісні про Україну без представлення. Він упевнений, що люди дуже чекають саме цих пісень, тому вони не потребують ніяких слів.

Також він зізнався, що з початку війни група "Ногу звело!" дала вже три концерти, після яких до них підходили українці і плакали.

"Перший концерт був на Кіпрі, другі два - на Кавказі, у Вірменії та Грузії. Приймають нас добре. Українці підходили, плакали, обіймалися. Я із задоволенням спілкувався з усіма, хто підійшов після концерту", - сказав Макс.

Нагадаємо, раніше лідер групи "Ногу звело!" заявив, що російські артисти-мовчуни гірші за тих, хто відкрито підтримує війну.

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