У зв'язку з цим Schokk попросив Путіна надати йому в Росії політичний притулок.

Російський репер Schokk поскаржився на гноблення в Німеччині за підтримку російського вторгнення в Україну і диктатора Володимира Путіна.

За даними Telegram-каналу NEXTA Live, репер заявив, що йому загрожує реальний термін і показовий публічний трибунал в німецьких ЗМІ через його підтримку вбивства українців.

У зв'язку з цим Schokk попросив президента РФ Володимира Путіна надати йому в Росії політичний притулок:

Відео дня

"Я, Дмитро Федорович Гінтер, 11 грудня 1980 року народження, звертаюся до вас за допомогою. За мою публічну проросійську позицію і підтримку СВО на мене було заведено кримінальну справу в Німеччині".

Хто такий Schokk

Schokk - колишній учасник лейблу Rap Woyska, один із засновників і колишній учасник лейблу Vagabund, а також колишній артист лейблу Phlatline. Вважається найважливішою фігурою в популяризації баттл-репу в Росії. Мав численні біфи з різними реперами, що вплинуло на його репутацію як скандального репера.

У 1996 році у Дмитра з'явилися великі проблеми з законом: він був судимий за напад на правоохоронні органи. Сім'я іммігрувала до Німеччини, в місто Бамберг, де Дмитро жив до вересня 2012 року (пізніше переїхав до Берліна).

Нагадаємо, раніше репер Noize MC в сльозах висловився про українців.

Вас також можуть зацікавити новини: