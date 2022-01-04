Пляж Майя Бей був закритий на 3,5 роки для відновлення екосистеми, сильно постраждалої через занадто великий наплив туристів.

Популярний пляж Майя Бей в Таїланді 3 січня 2022 року прийняв перших туристів після більш ніж трирічної перерви.

Як повідомляє Reuters, пляж Майя Бей, розташований на острові Пхі-Пхі Лей в провінції Крабі, став популярний серед туристів після виходу в 2000 році фільму "Пляж" британського режисера Денні Бойла, головну роль в якому зіграв Леонардо Ді Капріо. Щодня локацію відвідували по кілька тисяч туристів, але в підсумку місцева екосистема не витримала такого напливу людей.

Вперше влада Таїланду закрила бухту в травні 2018 року на чотири місяці для відновлення коралових рифів. Згодом заборона на відвідування пляжу подовжувався ще кілька разів.

Читайте також"Диявольська діра" в Швейцарських Альпах знову відкрилася для туристів (фоторепортаж)Тепер же, коли екосистема трохи відновилася, пляж Майя Бей знову відкрився для туристів, але з обмеженнями: одночасно його можуть відвідувати не більше 375 відвідувачів, купання заборонено, човнам буде дозволено швартуватися тільки в позначеному місці.

"Акули повернулися, коралові рифи знову розростаються, а вода стає прозорою. Це доводить, що природа зцілиться, якщо ми дамо їй час, і ми повинні потрудитися, щоб так і було", – зазначив губернатор Управління з туризму Таїланду Ютасак Супасорн.

Як повідомляв УНІАН, влада Таїланду з 22 грудня 2021 року істотно обмежили в'їзд туристів через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Тепер іноземні туристи можуть подати заявку тільки на відвідування однієї провінції Таїланду Пхукет за програмою "Пісочниця". Подорожувати в інші провінції можна буде тільки з території Таїланду після закінчення 7-денного карантину і трьох ПЛР-тестів.