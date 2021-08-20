Епатажна співачка одягла чорну фату і поводилася максимально розв'язно.

Опальна співачка MARUV вирушила в РФ і виступила на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі. Для виступу на російській сцені артистка примірила образ, за який її вже прозвали в мережі "розпусною черницею". Зірка співала і танцювала в панчохах, спідній білизні та чорній фаті.

Своїм виступом в РФ MARUV похвалилася на сторінці в Instagram.

Так, 19 серпня опальна артистка взяла участь у фестивалі. Вона з'являлася на сцені двічі. Обидва рази вона виступала разом з російським співаком Філіпом Кіркоровим, якому СБУ заборонила в'їзд в Україну.

MARUV виконала разом з Кіркоровим їх спільну пісню Komilfo і вирішила підтримати його, коли той виступав окремо. Артистка розв'язно танцювала біля співака, демонструючи свою фігуру в спідній білизні.

Читайте такожСофія Ротару виступила в РФ перед концертом до Дня Незалежності УкраїниНа" килимовій доріжці", де преса фотографувала учасників російського фестивалю, MARUV вирішила затьмарити всіх своїм епатажем. Вона розставляла ноги та приймала максимально відверті пози, граючи з чорною фатою.

Користувачі Мережі наряд MARUV оцінили по-різному. Одні прозвали її "розпусною черницею" і похвалили за сміливість, інші ж обурилися зайвою відвертістю образу співачки. Українці виступ артистки в РФ не оцінили.

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Автор: Іван Бойко