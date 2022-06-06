Вони були разом майже 12 років.

Нещодавно стало відомо про те, що після 11 років шлюбу співачка Шакіра розлучилася зі своїм цивільним чоловіком Жераром Піке через численні зради.

Так, знаменитий футболіст, як виявилося, любить забивати м'ячі в чужі ворота. І якщо сам Жерар поки мовчить про розлучення, то Шакіра з жалем зазначила, що це дійсно правда.

"З жалем підтверджуємо, що ми розлучаємося. Заради благополуччя наших дітей, які є нашим головним пріоритетом, ми просимо поважати приватне життя. Спасибі за розуміння", - звернулася Шакіра до шанувальників.

Пізніше ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що новою пасією Піке і причиною розставання стала мама футболіста з команди Жерара. Але пізніше цю інформацію спростували.

На цьому пошуки ймовірної коханки футболіста не закінчилися. Іноземні ЗМІ припускають, що нею могла стати 20-річна студентка, яка підробляє ведучою свят. Але імені її так і не назвали.

Нагадаємо, Шакіра і Жерар Піке познайомилися в 2010 році на футбольному матчі. Вони разом були майже 12 років, але не перебували в офіційному шлюбі. У них народилися двоє дітей - Мілан і Саша.

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