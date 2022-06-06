Нещодавно стало відомо про те, що після 11 років шлюбу співачка Шакіра розлучилася зі своїм цивільним чоловіком Жераром Піке через численні зради.
Так, знаменитий футболіст, як виявилося, любить забивати м'ячі в чужі ворота. І якщо сам Жерар поки мовчить про розлучення, то Шакіра з жалем зазначила, що це дійсно правда.
"З жалем підтверджуємо, що ми розлучаємося. Заради благополуччя наших дітей, які є нашим головним пріоритетом, ми просимо поважати приватне життя. Спасибі за розуміння", - звернулася Шакіра до шанувальників.
Пізніше ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що новою пасією Піке і причиною розставання стала мама футболіста з команди Жерара. Але пізніше цю інформацію спростували.
На цьому пошуки ймовірної коханки футболіста не закінчилися. Іноземні ЗМІ припускають, що нею могла стати 20-річна студентка, яка підробляє ведучою свят. Але імені її так і не назвали.
Нагадаємо, Шакіра і Жерар Піке познайомилися в 2010 році на футбольному матчі. Вони разом були майже 12 років, але не перебували в офіційному шлюбі. У них народилися двоє дітей - Мілан і Саша.