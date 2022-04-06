УНІАН веде онлайн-трансляцію того, що відбувається в українській столиці 6 квітня.

В останні дні в Києві та області ситуація стабілізувалася. Правда, тривожні сирени все ще турбують жителів столиці і передмістя.

УНІАН веде онлайн-трансляцію того, що відбувається в Києві та регіоні сьогодні.

06.05: Ніч у Києві пройшла спокійно, повідомлень про вибухи не надходило.

04.46: Під ранок у Києві зазвучали сирени - була оголошена повітряна тривога. Вона тривала близько 15 хвилин.

03.41: З'явилося відео, на якому видно, як окупанти розстрілюють велосипедиста під Києвом.

Кадри з Бучі демонструють: щойно велосипедист виїжджає за поворот, одна бронемашина здійснює кілька пострілів по проїжджій частині, друга - два постріли в бік велосипедиста.

01.00: Посольство Туреччини в Україні підтвердило, що повернулося до Києва.

Нагадаємо, 5 квітня на в'їзді до Києва утворилися затори. Люди повертаються до столиці, вони стомилися від війни і хочуть додому.

Мер Києва Віталій Кличко закликав за можливості поки не повертатися до Києва.

Увечері 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що від окупантів звільнена вся Київська область.

Повномасштабна війна РФ проти України 2022

24 лютого 2022 року Росія вторглася з війною на всю територію України і вже другий місяць влаштовує розправи над цивільним населенням і знищує цілі міста.

Після цього більшість країн світу, включаючи ЄС, Великобританію, США, Японію, Австралію та інші, ввели жорсткі санкції проти ЄС. У тому числі вони передбачають закриття повітряного простору для російських літаків. Також багато авіакомпаній світу припинили польоти в Росію.