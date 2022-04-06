Зараз Зеленським пишається вся Україна і весь світ.

З першого дня вторгнення Росії в Україну президент Володимир Зеленський ні на хвилину не покинув нашу країну. Він продовжує боротися за нашу незалежність і свободу. Звичайно, таку поведінку лідера країни високо оцінили жителі.

Багато хто зізнавалися в тому, що не голосували за нього на виборах президента, але своїми вчинками він довів, що саме він гідний цього почесного статусу.

Українці говорять про те, що Зеленський - це єдиний президент, який не зрадив свою країну, не втік, не покинув українців. Зараз ним пишається вся Україна і весь світ.

Крім того, Зеленський надихнув українців на створення нового хіта. На полум'яну промову президента футбольного клубу "Інгулець" Олександра Паворознюка вони наклали музику і вийшла пісня.

"Звертаємося до Президента України Володимира Зеленського і дякуємо йому за неймовірну сміливість і чітку проукраїнську позицію. Ми віримо в нього і в Україну. Всіх цих орків, які напали на нас, Вова ї**ш їх, бл*ть", - сказано в описі до відео на YouTube-каналі МюсліUA.

Нагадаємо, раніше Зеленський виступив з сильною промовою на "Греммі".

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