Чичеріна зрізала прапор України з будівлі міськради Енергодара.

Український продюсер Олена Мозгова звернулася до скандальної російської співачки Юлії Чичеріної, яка в Енергодарі зрізала прапор України.

Мозгова на своїй сторінці в Facebook опублікувала кадри, на яких видно як Чичеріна разом з окупантами зрізає прапор України з будівлі міськради.

"Співачка ротом Чичеріна з бандою виродків, що зрізали наш прапор в Енергодарі. С*чара тупоголова, чекай, зріжуть і тобі що-небудь, прости мені Господи! А прапор України повернеться на місце, інакше і бути не може! Енергодар - це Україна!" - написала Мозгова.

Пізніше продюсер повідомила, що її пост про Чичеріну заблокували.

"Повідомлення про Чичеріну заблокували і видалили. Це ж якась к*рва вже пожалілася! Шкода, що анонімно, хотілося б побачити "героїв", але воно ж сцикливе, тільки і може що анонімки слати", - додала Мозгова.

Нагадаємо, Чичеріна не приховує своєї ненависті до українців і протягом усієї агресії Росії на Донбасі підтримує злочини проросійських найманців Кремля.

Співачка неодноразово записувала пісні для окупантів, знімала кліпи і отримувала нагороди від маріонеткової "влади" ОРДЛО.

Росіянка внесена до списку осіб, які загрожують національній безпеці України.

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