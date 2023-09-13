На щастя, з артисткою все добре.

Український артист Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрки Сердючки, нещодавно летів в США, де у нього повинен був відбутися концерт. Однак виступ опинився під загрозою зриву.

Як повідомляє JetSetter.ua, кілька разів виникали проблеми, через які Сердючка могла не потрапити на концерт. По-перше, спочатку літак не змогли посадити через завантаженість аеропорту, а потім почалася негода.

Так, в той момент почалися блискавка, гроза і сильний дощ. У зв'язку з цим було ухвалено рішення зробити екстрену посадку в іншому місті. Тоді Сердючка разом з командою вирішила відправитися в пункт призначення на автомобілі.

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Однак артистам довелося довго чекати на багаж, бо його не почали видавати, поки не закінчилася негода. В результаті вони запізнилися на концерт на годину, але це не завадило Сердючці дати грандіозне шоу і підняти бойовий дух людей.

"Глядачі терпляче чекали, але годинна затримка того вартувала - Вєрка і мама влаштували справжній розрив. Разом з артистами співали, танцювали і посилали Путіна у відомому напрямку абсолютно всі, навіть Ед Стейнберг, друг і режисер ранніх кліпів Мадонни", - йдеться в Instagram Сердючки.

Варто відзначити, що Андрій Данилко відправився в тур по США. Раніше він вже виступив в Чикаго, в Майамі, в Нью-Йорку. Також на нього чекає ще ряд міст.

Нагадаємо, раніше Вєрка Сердючка в Майамі змусила зал божеволіти.

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