Блогерка пояснила, чому влаштувала публічний скандал.

Українська блогер-мільйонник Саша Бо опублікувала у своєму блозі новий пост і пояснила, чому влаштувала публічний скандал зі своїм екс-чоловіком Ігорем Пустовітом.

Нагадаємо, Саша дала інтерв'ю Маші Єфросиніній, в якому розповіла про булімію, знущання чоловіка і про "кошмар", в якому вона жила всі ці роки. На її заяву вже встиг відреагувати і сам Ігор, давши інтерв'ю Славі Дьоміну. Там він спростовує слова Бо і пояснює свою точку зору.

Саша Бо написала, що їй боляче від того, що зараз відбувається навколо її сім'ї. Хоча вона зізналася, що приймати такий удар їй було цікаво.

"Другий день прокидаюся і не вірю: те, що відбувається зараз - це не сон. Страшно, дивно, боляче і навіть цікаво отримувати такий удар. Таке враження, що тепер ви знаєте про мене все і нехай не зовсім правду. Уявіть, якби все те, що відбувається у вас в сім'ях, в думках, в житті в цілому - кожен міг прозоро бачити. Дивно, правда?" - написала блогерка.

Читайте також"Вдарив ногою в живіт і постійно зраджував": зірка "Слуги народу" з дочкою втекла від чоловіка-тиранаТакож дівчина сказала, що зараз розуміє, чому Ігор так вчинив. За її словами, в кожній родині є сварки. При цьому Саша зазначила, що заради дітей вона готова ставати краще.

"Останні роки я проживала в пеклі, і вибачте, що обманювала вас. Я створила ідеальну картинку щасливого шлюбу, підтримки і розуміння для того, щоб мотивуватися і прагнути до нього, і я вірю, що ви мене зрозумієте. Наші шляхи з Ігорем розійшлися. Але є те, заради чого ми станемо краще. Є те, заради чого треба прощати. Є те, заради чого треба відкривати серце. Це наші діти", - додала вона.

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Автор: Діана Могилєвич