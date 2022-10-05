За словами Любові Аксьонової, в школі почали цькувати дітей Примадонни.

Подруга російської співачки Алли Пугачової розповіла, що Примадонна вдруге поїхала з Росії заради своїх дітей, бо в школі їх почали цькувати через підтримку зіркової матері свого чоловіка Максима Галкіна, який у свою чергу засуджує злочинний режим Кремля.

Про це сказала подруга Пугачової Любов Аксьонова в коментарі News.ru.

За її словами, двійнят Лізу і Гаррі в школі діставали питаннями про батька Максима Галкіна і його позиції по війні в Україні. Щоб уберегти своїх дітей, Алла Борисівна зважилася переїхати з ними в Ізраїль, і, здається, з кінцями.

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"Діти, для яких вона хотіла спокою. Адже вони пішли в школу, тиждень проходили, і їх почали, наскільки мені відомо, цькувати. "А де твій тато, а що?" Якщо в інтернеті зубоскалять, то і діти в школі будуть. А Гаррі і Лізі вже не по три роки, вони дорослі і все розуміють. Приходять додому, задають недитячі питання, хвилюються", - розповіла Аксьонова.

Алла Пугачова вдруге покинула Росію

29 вересня Аллу Пугачову разом з дітьми помітили в аеропорту Внуково. ЗМІ повідомили, що зірка полетіла до Ізраїлю без зворотного квитка. Більш того, Примадонна вже отримала ізраїльський паспорт, який буде дійсний до наступного року.

Також відомо, що Пугачова і Галкін вирішили розірвати всі зв'язки з Росією. Вони виставили на продаж свій замок в селі Грязь.

Після від'їзду Примадонни, до неї в черговий раз звернулися з будівлі телецентру Останкіно. Як пишуть росЗМІ, там транслювали фразу: "Алло, так нах*я ти взагалі приїжджала?" Це безпосередньо пов'язано з недавніми подіями, коли перед початком навчального року співачка з дітьми повернулися в свій особняк в селі Грязь, а в кінці вересня поїхала звідти.

Після цього Алла Борисівна заявила, що росіяни завжди були холопами, а зараз стали рабами.

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