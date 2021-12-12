Сергій Притула потрапив у курйозну ситуацію / instagram.com/siriy_ua

Український шоумен Сергій Притула разом зі своєю командою на шоу "Хто зверху?" взяв участь у конкурсі "Руки-ноги".

Чоловіки надягли величезні лапи з буквами і повинні були складати слова. Співведуча Сергія Леся Нікітюк ставила такі питання, що учасникам доводилося повзати по підлозі, оскільки вони не завжди могли тримати рівновагу. Так, на одному із завдань Притула впав на підлогу.

Сергій Притула потрапив у курйозну ситуацію / скріншот YouTube

Після закінчення конкурсу він звернувся до Нікітюк: "Я не зрозумів гумору. А що це ти мені таке задавала з хлопцями, що я ледь не зламався?" Леся відповіла, що їй просто хотілося подивитися, як Сергій лежить.

Реакція Лесі Нікітюк / Скріншот YouTube

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в міні-шортах і топі блиснула розкішною фігурою під час відпочинку на Кабо-Верде.

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Автор: Діана Могилєвич