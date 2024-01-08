Чоловік хоче, аби до кожного ставилися з повагою.

Все частіше українці обговорюють питання мобілізації. Не залишився осторонь цієї теми і Сергій Притула. Ведучий та волонтер зазначив, що поведінка деяких співробітників ТЦК його просто вражає. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Якщо ми хочемо, щоб у нас люди й далі йшли захищати країну, то треба зробити так, щоб служба в армії не виглядала як покарання. Армії потрібне поповнення. Людям, яких мобілізують, їм потрібна повага", – сказав Сергій.

Чоловік також згадав про випадки, коли з чоловіками "не поводяться шляхетно" працівники військкоматів. Їх силоміць кудись тягнуть та навіть можуть вдарити. Притула додав, що людям, яких мобілізовують, перед тим, як відправитись на військові навчання, потрібен час. Наприклад, можливо, потрібно закрити якісь особисті, фінансові чи робочі справи.

"Дайте людині тиждень. Є купа людей, які кажуть, що якщо дадуть повістку, то вони підуть, але дайте час закрити справи. В когось, можливо, є якийсь кредит, а може борги треба роздати, пін-коди від карток переписати. Перепрошую, заповіт написати й нотаріально завірити. Бо ти йдеш на війну, і ти не знаєш чи повернешся. На це треба час, дайте його людям", – наголосив Притула.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська розповідала про те, що хотіла піти на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді психолог переконала іі не робити цього, адже для того, аби воювати, потрібно мати силу духу та впевненість у своїх силах.

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