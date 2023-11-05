Шоумен помер у лікарні.

Екс-директор ТРК "Україна" Марина Миргородська та подруга покійного шоумена Сергія Сивохо розповіла, що бачилася з ним останній раз на похоронах колеги.

Вона зазначила, що було помітно, що він хворий, адже Сивохо сильно схуд. При цьому він вірив, що переможе хворобу. Для того, щоб подолати недугу, він відправився до Німеччини на консультацію лікарів. І саме там він помер.

"Ну ніхто б не подумав, що в 54 роки при рівні сучасної медицини... Тетяна (дружина Сивохо, - УНІАН) мені сьогодні розповідала, що він приїхав до Німеччини просто на консультацію. І згорів у лікарні за тиждень", - сказала Марина в коментарі "Обозревателю".

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А ось ведуча Анна Свиридова зізналася, що багато років знала про хворобу шоумена. Однак Сивохо завжди говорив, що у нього все добре.

Похорон Сергія Сивохо

17 жовтня стало відомо про смерть Сергія Сивохо. Його друг розповів, що останнім часом шоумен пересувався на милицях, йому вже було настільки складно ходити.

3 листопада відбулася церемонія прощання. Провести його в останню дорогу прийшли Станіслав Боклан, Володимир Дантес, Андрій Бєдняков, Євген Кошовий та інші.

Дружина Сергія Сивохо розридалася під час потужної промови на прощанні. Вона вірить, що Сивохо пам'ятатимуть благодійником і людиною, яка любила Україну.

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