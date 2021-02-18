Таким чином скандальний актор готувався до фільму "Вибиваючи борги", що вийшов у 2020 році.

Співачка FKA twigs (справжнє ім'я - талія Дебретт Барнетт - ред.) заявила, що актор Шайа ЛаБаф, з яким у неї був роман, вбивав бродячих собак, щоб краще вжитися в роль.

Про це вона повідомила в інтерв'ю журналу Elle.

Актриса розповіла, що ЛаБаф робив це заради того, щоб зануритися в роль для фільму "Вибиваючи борги", що вийшов у 2020 році.

У цьому кримінальному трилері актор зіграв бандита Кріпера, який разом з напарником збирає борги для авторитетних бандитів Лос-Анджелеса.

Читайте такожЗірка "Трансформерів" після секс-скандалу призупинив кар'єру та лікується

"Я сказала йому: "Це ж дуже погано. Навіщо ти це робиш?" І він відповів:" Тому що я серйозно сприймаю мистецтво. Ти не підтримуєш мене в моїй творчості. Це те, що я роблю. Це тобі не співати. Я не забираюсь на сцену заради пари рухів, я в ролі". Він соромив мене, ніби я не розуміла, що означає бути актором, як слідувати... методу", - говорить в інтерв'ю співачка.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН