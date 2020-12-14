Вона підтримала виконавицю FKA Twigs, яка подала на актора до суду.

Співачка Сіа повідомила, що стала жертвою насильства з боку актора Шайї ЛаБафа.

Вона написала про це в Twitter.

Читайте також"Бив так, що я обмочилася": екс-дружина українського співака розповіла про домашнє насильствоСвоїм повідомленням вона підтримала виконавицю FKA Twigs, яка подала на актора до суду.

«Я теж емоційно постраждала від Шайї, патологічного брехуна, який обманом втягнув мене в зраду, коли запевняв, що він ні з ким не зустрічається. Я впевнена, що він дуже хворий, і співчуваю йому та його жертвам», - написала Сіа.

FKA Twigs проти Шайї ЛаБафа: подробиці

FKA Twigs подала позов, в якому звинуватила Шайю ЛаБафа в емоційному і фізичному насильстві. 32-річна виконавиця і 34-річний актор почали зустрічатися у 2018 році, Їхні стосунки тривали трохи менше року.

У позові FKA Twigs каже, що ЛаБаф неодноразово ображав її, чинив на неї емоційний тиск, застосовував фізичну силу і свідомо заразив її венеричним захворюванням.

Сам актор заявив, що не може нічим виправдати свою агресію і алкоголізм.

Шайа ЛаБаф: чим відомий актор

Американський актор, який зіграв головні ролі в трилері «Параноя» (2007), «На гачку» (2008) блокбастерах «Трансформери» (2007, 2009, 2011) та «Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа» (2008).

Удостоєний премії BAFTA в номінації «Висхідна зірка» (2008).

Також є художником, кращі напрямки - акціонізм і перформанс-арт.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН