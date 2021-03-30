Актрисі збільшили груди без її згоди.

Відома голлівудська актриса Шерон Стоун продовжує ділитися невідомими досі фактами зі свого життя.

Читайте такожШерон Стоун розповіла, що в дитинстві її ґвалтував дідусьПісля того як шанувальники актриси ледь відійшли від шоку, викликаного визнанням зірки, що дідусь гвалтував її і сестру, вона здивувала новою заявою.

У мемуарах знаменитість зазначила, що в 2001 році їй довелося перенести операцію з реконструкції грудей після того, як медики вирізали з них кілька "гігантських більших, ніж самы груди" доброякісних пухлин.

Коли вона прокинулася після операції, то виявила, що хірург вставив в її груди імпланти більшы, ніж планувалося, пише ТСН з посиланням на видання People.

"Коли з мене зняли бинти, я виявила, що у мене груди більшы на цілий розмір. Він сказав, що вони "краще відповідають розміру моїх стегон". Лікар змінював моє тіло без мого відома і згоди", - розповіла актриса.

За словами актриси, коли вона запитала лікаря про розмір її грудей, той у відповідь заявив, що подумав, що вона буде виглядати краще з великими грудьми.

Також в мемуарах Шерон Стоун розповіла, що її обдурили під час зйомок фільму "Основний інстинкт". Виявляється, знаменитий епізод в поліцейській дільниці, де Стоун без спідньої білизни перекидає ногу на ногу, знімали без її згоди, шляхом обману.

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Автор: Ірина Погоріла