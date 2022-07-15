Актриса розповіла, що відчуває в дні, коли її рідні мирні міста бомблять рашисти.

Зірка серіалів "Кріпосна" і "Клятва лікаря" Ксенія Мішина не змогла стримати емоцій після ракетного удару по центру Вінниці. Актриса зробила пост в своєму Instagram-блозі, де докладніше описала почуття.

"Навіть коли ми забуваємо, коли наша психіка, щоб врятувати нас, витісняє усвідомлення війни, коли ми поїхали і в безпеці, вона все одно є. Чорна і кровожерна, на чолі з божевільним, вона як рана на тілі нашої країни, ракетами запускає нові осередки. Кожен день наші міста під ракетними обстрілами. Вчора Вінниця, знову дитина, невинне і беззахисне створіння. Знову маленький шматочок душі вмирає, коли усвідомлюєш це горе. У такі дні накочує все відразу: біль від втрат, страх невідомості, жалість до нас всіх, розкиданих по світу, відірваних від будинку і позбавлених свого шляху", - написала Мішина.

Вона нагадала шанувальникам: кожен може стати опорою для свого близького; українці не мають права здаватися; ми повинні бути єдині. Ксенія каже - Україна неодмінно переможе.

"Милі, я співчуваю кожному з вас, кого торкнулася ця чортова війна. Я знаю, що підтримка дуже важлива, я обіймаю кожного в серці у кого оселився біль! Я з вами", - додала учасниця першого сезону шоу "Холостячка".

Щоб проілюструвати цей пост, вона виклала своє Селфі.

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