Кінострічка з його участю отримає назву "Війна очима тварин".

Голлівудський актор Шон Пенн, який підтримує Україну і неодноразово відвідував нашу країну після початку повномасштабної війни, зніметься в українському кіноальманаху "Війна очима тварин". Дана кінострічка буде складатися з дев'яти короткометражних фільмів, заснованих на реальних подіях.

Пенну дісталася роль саунд-продюсера, який випадково став свідком початку повномасштабного вторгнення. Слід зазначити, що американський актор і правда був у Києві вранці 24 лютого, тому що тут відбувалося - знає не з чуток.

Режисером кіноальманаху "Війна очима тварин" став Мирослав Слабошпицький.

"Я дуже радий бути частиною цього фільму. Для мене велика честь співпрацювати з неймовірним актором, видатною людиною і одним з найбільших друзів України Шоном Пенном. Він був з нами під час нападу 24 лютого і досліджує війну в Україні у своєму документальному фільмі. Його підтримка безцінна для нас і не може бути переоцінена", — зазначив Мирослав Слабошпицький.

Прем'єра фільму запланована на кінець 2023-початок 2024 року.

"Війна очима тварин": трейлер першого епізоду

Хто такий Шон Пенн

Шон Пенн - американський актор, режисер і політичний активіст. Він народився 17 серпня 1960 року в США. Пенн став відомим завдяки своїм видатним акторським роботам і отримав кілька престижних нагород, включаючи дві премії "Оскар" за кращу чоловічу роль. Він знявся в таких фільмах, як "21 грам", "Ігри розумів", "Древо життя", "Гра без правил" та інших.

Окрім акторської кар'єри, Пенн також займається режисурою та виробництвом фільмів. У 1991 році він зняв свій перший фільм "Індіанець, що біжить".

Раніше УНІАН писав, що Шон Пенн розповів про першу зустріч з Путіним.

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