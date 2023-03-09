Розкішний подарунок Полтавська отримала на 8 березня.

22-річна українська журналістка Катерина Полтавська показала, що їй на 8 березня подарував коханий, шоумен Володимир Остапчук. Він підніс дівчині величезний букет рожевих тюльпанів, а також подарував каблучку від всесвітньо відомого бренду Cartier.

Такий сюрприз він їй підніс з самого ранку, коли робив для коханої сніданок у ліжко. Варто відзначити, що подарована каблучка від Cartier коштує понад 78 тисяч гривень. Вона зроблена з золота і посипана кількома дорогоцінними камінчиками.

Варто відзначити, що нещодавно Остапчук натякнув на одруження з молодою коханою. Нещодавно він опублікував сторіз з датою 22.02.2023, супроводивши її емодзі у вигляді серця і написом "Нарешті". Складається враження, що ведучий дуже хоче назавжди запам'ятати цей день. До слова, така ж сторіз з'явилася і в профілі Полтавської.

Відео дня

Нагадаємо, раніше друг шоумена Остапчука розповів про його 22-річну обраницю. За його словами, вони прекрасна пара. Однак офіційних підтверджень про стосунки ще не було ні від Володимира, ні від Катерини.

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