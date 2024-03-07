Його обраниця розкрила деталі.

Шоумен Володимир Остапчук, який уже понад рік перебуває у стосунках із Катериною Полтавською, офіційно одружився. Пара давно інтригувала шанувальників своїм статусом, проте не підтверджувала інформацію про весілля, проте зараз Полтавська сказала, що змінила своє дівоче прізвище на прізвище чоловіка. Тепер вона Катерина Остапчук.

Кохана Остапчука на своїй сторінці в Instagram підтвердила, що вони офіційно оформили свої стосунки і показала обручку.

"Чуток було багато, як і різних варіантів коли, де і як. Але, думаю, що можна підтвердити. Я Остапчук Катерина. Це було спонтанно, ніхто не знав. Навіть батьки. Знайомі та друзі дізналися сьогодні. Весілля покажу, коли буде", - написала Катерина.

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Також Катерина розповіла, що про їхнє весілля ніхто не знав, навіть батьки. А друзям вони повідомили цю новину тільки сьогодні.

Варто зазначити, що зараз пара робить ремонт у будинку, який Остапчук придбав ще в шлюбі з Христиною Горняк. Його екс-дружина неодноразово говорила про те, що вони з Володимиром досі не можуть поділити майно.

Однак після новини про ремонт вона пожартувала, що, можливо, потім будинок вдасться продати дорожче.

До слова, в Остапчука була ще одна дружина - Олена Войтенко. З нею шоумен розлучився зі скандалом. Якийсь час жінка навіть забороняла йому бачитися з їхніми дітьми - дочкою Емілією і сином Еваном.

Нагадаємо, раніше блогер розповів про проблеми шоумена Остапчука з молодою дружиною.

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