Наташа Корольова шокувала світським виходом зі своїм чоловіком Тарзаном.

Відома співачка Наташа Корольова з'явилася на одному зі світських заходів зі своїм чоловіком, стриптизером Тарзаном. Звичайно, зірка не упустила можливості похвалитися своїм яскравим образом перед шанувальниками, ось тільки вони його зовсім не оцінили.

Так, в кадрі Корольова постала в чорній сукні, з хвилястими локонами і яскравим макіяжем з акцентом на червоні губи. А Тарзан позував у чорній сорочці з білими вузлами.

Читайте такожАндрій Данилко приголомшив своїм зовнішнім виглядом (фото)"Штучні обличчя, вибачте", "Навіщо так фотошопити", "Зуби, як унітаз зробили", "Жах, перебір", "Що з оком? Нерв защемило?", "Не дуже", "Кака", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше навколо відомого стриптизера Тарзана вибухнув новий секс-скандал. Йому погрожували "злити" в мережу відео оргії з його участю.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич