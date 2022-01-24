Співачка показалася в стильному комбінезоні в першому випуску шоу "Голос країни".

Українська співачка Олександра Заріцька стала п'ятим суддею вокального шоу "Голос країни-12". У першому ефірі вона з'явилася в синьому комбінезоні, який повністю закриває її тіло, навіть руки.

Саме в такому образі раніше з'явилася на публіці американська модель і зірка реаліті Кім Кардашьян. Єдиною відмінністю між "луками" дівчат стали прикраси, які одягла солістка групи KAZKA.

Варто відзначити, що Олександра Заріцька - перша тренер "Голосу країни", яка починала свій творчий шлях зі сцени проекту як учасниця. Співачка брала участь в шоу в 2014 році, але не пройшла "нокаути".

Читайте такожНазвано головних секс-символів українського шоу-бізнесу (фото)Олександра зазначає, що завжди вірила в свою мрію, і ця віра допомагала їй працювати над собою і домагатися результатів.

Нагадаємо, у першому прямому ефірі проекту стало відомо, що в "Голосі країни" з'явилося п'яте подвійне тренерське крісло, яке посіла команда "Другого шансу" – народний тренер Андрій Мацола та співачка Олександра Заріцька.

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