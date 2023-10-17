Він сказав, що переплутав прапор України з прапором іншої країни.

Фінський співак Käärijä, який представляє свою країну на "Євробаченні-2023", вибачився за те, що на концерті в Естонії жбурнув синьо-жовтий прапор, який йому передали фанати.

Він відповів на повідомлення користувачів в соціальній мережі Х і написав, що переплутав український прапор з прапором Швеції:

"Я думав це прапор Швеції. Це моя вина! Дуже сумно, що люди зараз ненавидять мене через непорозуміння".

Однак юзери не повірили в щирість артиста. Зазначимо, Käärijä виступав на "Євробаченні-2023", присвяченому Україні. Під час півфіналів і фіналу сцена підсвічувалася кольорами прапора нашої країни, а також він неодноразово з'являвся на сцені.

Більш того, тоді Käärijä подружився з українським гуртом TVORCHI.

Käärijä жбурнув прапор України - як це було

Шанувальники артиста передали йому прапор України на концерті в Естонії, щоб він підняв його і розгорнув. Однак співак відразу ж почав кричати: "Ні-ні-ні". Потім він жбурнув синьо-жовтий прапор під стіл, чим обурив юзерів. У мережі його "рознесли" за такий вчинок.

Вас також можуть зацікавити новини: