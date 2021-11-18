Пара щаслива разом, але про одруження поки не думають.

Син телеведучого Дмитра Гордона в програмі ЖВЛ розповів про своє особисте життя.

26-річний Дмитро Гордон-молодший вже чотири роки перебуває у стосунках з дівчиною, ім'я якої не називає. За словами молодої людини, його обраниця - непублічна людина і не хоче "світитися".

Відомо, що дівчина народилася в Дрогобичі і працює дизайнером. Але познайомилися вони в Лос-Анджелесі, де Дмитро навчався, а зараз будує кар'єру композитора. Також Гордон зізнався, що дівчина ще й виконує роль його менеджера.

Крім того, в програмі Дмитро розповів і про плани на майбутнє. Каже, що поки вони з коханою будують кар'єру, тому про весілля не замислюються.

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон розсмішив курйозним фото з дружиною.

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Автор: Діана Могилєвич