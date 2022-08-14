Володимир Бебешко заявив, що у Ротару дуже велика пенсія.

Український продюсер Володимир Бебешко висловився про співачку Софію Ротару, яка довго мовчала про війну в Україні і тільки на свій ювілей зважилася висловитися.

"Софіє Михайлівно Ротару, перепрошую. Вона вже бабка. На пенсії, напевно. А пенсія у неї! Повірте мені, там така пенсія! Ох, друзі, вам би таку пенсію - ви б тут сиділи і не парилися", - сказав Бебешко в шоу "Культурна оборона".

Зазначимо, Софія Ротару довго мовчала про війну в Україні, чим викликала обурення у своїх колег і в цілому в українців. І тільки 7 серпня вона вирішила хоч щось сказати.

"Сьогодні не час святкувати ювілей, сьогодні я молюся, щоб, як завжди, через кілька тижнів після мого дня народження, ми святкували День Незалежності України! Щоб якомога швидше замість повітряних тривог в кожному будинку, в кожній родині, в кожному місті нашої прекрасної України звучали пісні про любов і мир", - написала тоді Ротару.

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