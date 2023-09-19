Проти неї влаштували мітинг.

Українська блогерка Софія Стужук, яка вже понад півтора року мовчить про повномасштабне російське вторгнення і говорить про мир у всьому світі, поплатилася за свою позицію.

Так, вона приїхала до Варшави, де повинна була провести спортивний захід, проте жителі країни влаштували мітинг проти неї. Вони вийшли на вулицю з плакатами, на яких були зображені її фотографії і заклик відмовитися від співпраці зі скандальною блогеркою.

Сама Стужук зазначила, що поляки їй просто заздрять, тому нібито і вийшли на мітинг.

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"Мій перший в житті мітинг проти мене від нелюбителів спорту і тренувань. Яка честь. А знаєте, який був би правдивий напис на плакатах? "Ти просто нам не подобаєшся". А якщо копнути глибше: "Ти просто нам не подобаєшся, тому що ти красива, успішна, щаслива", - написала Стужук у своєму Telegram-каналі.

Крім того, блогерка не розуміє, що таке ставлення до неї спровоковано її позицією щодо великої війни.

"Не дамо Стужук проводити тренування в парках. Геть Стужук. Геть красивих жінок", - додала Софія.

Позиція Софії Стужук щодо війни в Україні

Софія Стужук - блогерка-мільйонник, серед підписників якої було багато українців і росіян. Однак після 24 лютого вона вирішила мовчати про повномасштабне російське вторгнення. Дівчина разом зі своїми дітьми втекла до Риги, де вийшла заміж і народила четверту дитину.

Крім того, Софія публічно відхрестилася від України: "Прошу з цього часу бачити мене людиною, яка звідти (з України, – УНІАН) поїхала і будує своє життя заново. У мене немає планів повертатися. Я йду далі. Новим шляхом".

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