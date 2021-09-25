Без макіяжу фанати зірку не впізнали.

Співачка українського походження, яка живе і виступає в Росії, Таїсія Повалій постала перед підписниками без гриму й спантеличила свою аудиторію.

Селфі свого ранку зірка опублікувала в Instagram.

На новому фото Повалій показалась майже без косметики. Співачка тільки підвела губи олівцем, а очі приховала за великими темними окулярами. Своє висвітлене волосся поп-виконавиця теж вирішила не укладати.

У коментарях десяток підписників зауважили, що зовнішність співачки не та, якою здавалась на відредагованих світлинах. Дехто запідозрив зірку у черговій пластиці.

Спочатку не зрозуміла, хто це взагалі, поки не прочитала коментарі. Щось з нею не так.

Що з обличчям?

Схаменіться, не божеволійте. Побійтеся Бога, бо ж Він створив вас такою красивою, а що ви з собою коїте? Вас же не впізнати. Ви раніше були красунею.

Тааак, операції до доброго не доводять.

Мені видалась Пугачова, як схожі.

Це хто?

Як лице понівечила.

Ого, що з нею таке. Така страшна, забагато операцій.

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Автор: Віолетта Орлова