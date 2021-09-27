Співачка розповіла про новий етап у своєму житті.

Українська співачка Славія, яка днями випустила нову пісню "Любов любов", подякувала фанатам за теплий прийом її треку і сказала, що їй самій зараз складно стримувати сльози.

"З початком нового етапу в моєму житті і творчості я вибрала "нову щирість", і почала говорити піснями, розповідати в треках про власний досвід. Пісня "Любов любов" сповнена любові і поваги до власного минулого. Для мене вона символізує прийняття того, що сталося, прийняття себе і відкритість до нового майбутнього", - сказала співачка.

"Неймовірна пісня. Переслухала кілька разів", "Ви неймовірна жінка", "Будь щаслива, сонечко! Ти цього заслуговуєш", "Нової любові і натхнення для творчості", - пишуть шанувальники в коментарях.

Читайте такожПотап побешкетував з оголеною Настею Каменських на публіці (фото)Нагадаємо, у квітні 2021 року стало відомо про розлучення Славії і Дзідзьо, які перебували в шлюбі цілих 20 років. Коментуючи розлучення, Ярослава заявила, що зі свого боку вона зробила все, щоб врятувати шлюб: "Моя совість чиста. Я спокійна. Треба дати прожити собі все, що приготувала доля".

Поки ніхто з них не коментує своє особисте життя, приховуючи його від об'єктивів камер і зайвих очей.

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Автор: Діана Могилєвич