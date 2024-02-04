Дівчина засумнівалася в тому, що результати голосування не будуть сфальсифіковані.

Співачка SKYLERR, яка 3 лютого виступила у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024 з піснею "Time is running out", зняла свою кандидатуру.

Дівчина на своїй сторінці в Instagram написала, що це рішення далося їй складно, але все ж вона вирішила відмовитися.

"Я про творчість, про музику, про сцену, про шоу, про працю, про пісню, про своїх людей, про вас, про всіх нас. Все, що відбувається зараз – це вже не про вищесказане і не про мене", - почала співачка.

Вона додала, що таке рішення прийняла після збою в додатку "Дія", через що українці не змогли віддати свої голоси за фаворита.

"На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту. "Дія" працювала вночі, вранці вона знову не працювала, зараз, як мені відомо, вона знову працює. Голоси могли зарахуватися некоректно. Я розумію, що це велика система, це збій, і у всіх однакові умови, але знову ж таки, я за голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті", - додала артистка..

SKYLERR зазначила, що в цій піар-гонці, що склалася через збій в "Дії", брати участь їй не цікаво.

""Немає переможців у цьому марафоні" - слова з моєї пісні, які на сьогоднішній день як ніколи актуальні. Я залишаюся вірна собі і своїм меседжам, своїм сенсам, які несла я і моя пісня. Будь ласка, якщо не вийшло докричатися через пісню, почуйте зараз! У будь-яких ситуаціях залишайтеся людьми, тому що "час спливає!" Не втрачайте себе і одне одного", - додала артистка.

До слова, після виступу SKYLERR на Нацвідборі Андрій Данилко запідозрив її пісню в плагіаті на трек "1944" Джамали. Сама Джа зазначила, що щось схоже є, але не зовсім.

В цілому журі були одноголосні і зазначила, що в цьому році SKYLERR навряд чи вдасться перемогти.

Вас також можуть зацікавити новини: