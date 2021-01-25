Слава Дьомін перебував у стосунках 13 років.

Український ведучий Слава Дьомін написав у Facebook, що розлучився зі своєю дружиною Оксаною через 13 років шлюбу.

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"Одразу скажу! Ми залишилися в хороших відносинах, ніхто не бив посуд і не викидав дивани з вікна. Вважаю, що саме так повинні розлучатися дорослі і мудрі люди. Коли побут з'їдає відносини і ці відносини стають токсичними, то їх треба закінчувати. Так сталося і у нас. Стало мало романтики і спілкування. Все переросло в спільне проживання, а не у відносини", - написав Слава.

Також він подякував своїй екс-дружині за всі спільно прожиті роки. За його словами, Оксана - прекрасна дружина і мама.

"Хочу сказати спасибі тобі, Ксю, за всі ці 13 років. Вони були яскравими. Зі сплесками. Як американські гірки. Ми пережили падіння, разом піднімалися і йшли далі. Саме ти прикривала тил, коли я йшов вперед! І багато - твоя заслуга! Ти дуже кльова! І дружина, і мама", - додав ведучий.

Слава додав, що для дитини вони залишаються люблячими батьками. А також для них важливо зберегти дружні стосунки.

"Найголовніша у цьому процесі - це дитина. Тут головне залишатися люблячими батьками. І ми дотримуємося цього. Дитина повинна пережити мінімум страждань від того, що мама з татом більше не люблять один одного. Але тато з мамою як і раніше дуже сильно його люблять. Навіть більше. А ще одне завдання для нас - залишитися друзями. Вийде це чи ні покаже час", - підсумував Дьомін.

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Автор: Діана Могилєвич