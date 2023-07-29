Фоловери нарешті змогли розгледіти деякі риси обличчя обранця зірки.

Українська співачка Слава Камінська опублікувала нову світлину із таємничим коханим-іноземцем. Втім, цього разу зірка "засвітила" його обличчя.

У своїх Instagram-stories Камінська показала деякі риси обличчя свого обранця, якого ретельно приховувала від фоловерів. На рідкісному фото співачка та її бойфренд позували у ліфті.

Частину обличчя коханого Слава приховала емоджі і додала мем із текстом: "Подобаються їй, бл*ть, погані хлопці".

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Особисте життя Слави Камінської

Нагадаємо, що Слава Камінська вже більше року живе в Нідерландах. За її словами, в Україні вона відкладала гроші на світле майбутнє, а вийшло, що на "чорний день". Виною тому повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Навесні цього року стало відомо, що у співачки з'явився коханий. Втім, Слава не поспішає розкривати подробиці стосунків з іноземцем. Відомо, що пара познайомилася під час відпочинку.

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