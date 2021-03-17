Їй приснився дивний сон, який і підштовхнув її до думок про зради.

Дружина українського артиста Сергій Бабкіна, актриса театру Сніжана розповіла, що одного разу хотіла піти від чоловіка через його зради.

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Про це вона сказала в програмі "ЖВЛ".

За словами жінки, в перші роки їх відносин вона відчувала щось недобре. Вона знала, який гонорар отримує Сергій, але приносив він додому набагато менше грошей. А ще їй приснився сон, в якому Бабкіна оточували нафарбовані ляльки. Тоді і Сніжана зрозуміла, в чому справа.

"Про цю історію ще не знає ніхто. Але я вже трошки готова. Я кажу: "Сергію, у тебе ж багато жінок було за ці три роки?". Він каже: "Так, була жінка. Це було на гастролях. Це була дівчина легкої поведінки". Я кажу: "Сергій, я знаю, що багато". "Як ти знаєш?! Ні, одна". "Не бреши собі, не бреши мені. Він опустив голову. Він сказав: "Так. За ці три роки було багато жінок". Я кажу: "Скільки?". Він каже: "Багато". Я кажу: "Скільки було за три роки?!". І тоді він сказав: "Понад сто"", - розповіла Сніжана.

Тоді артистка готова була піти від чоловіка назавжди. Але через кілька місяців йому все ж вдалося роздобути її прощення і зберегти сім'ю. Відтоді вони ні на день не розлучаються. Вони разом працюють, гастролюють, беруть участь у різних проектах і разом долають життєві перешкоди.

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Автор: Діана Могилєвич