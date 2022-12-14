Зазначається, що йдеться про договір на встановлення трьох камінів.

Щодо російської журналістки Ксенії Собчак подали позов до суду. Телеведуча не заплатила 3 мільйони рублів за установку камінів в будинку

За даними Хамовницького суд Москви, позов зареєстровано 12 грудня. Його подали від імені ІП Лякішева Олена Володимирівна.

Російське видання "Известия" повідомляє, що компанія зобов'язалася встановити, налаштувати та ввести в експлуатацію камін на веранді, в спальні та вітальні. Роботи були завершені за передоплатою. При цьому зазначено, що Собчак не сплатила залишок суми.

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Telegram-канал Shot поспілкувався з підприємцями, які подали позов на Собчак. За їх словами, замовлення їм надійшло в 2020 році.

Згідно з угодою, вони повинні були встановить три каміна в котеджі в "Гірках-8" - камін-гриль на веранді, камін з підйомним механізмом в спальні і камін у вітальні. Загальна сума контракту склала не менше 20 мільйонів рублів. Вони почали виконувати роботи, але Собчак перестала платити, тож і встановлення камінів зупинилося.

У свою чергу журналістка заявила російським ЗМІ, що нічого не знає про позов на три мільйони рублів.

"Я не в курсі позову", - заявила Собчак.

Суди проти Собчак - що відомо

Це далеко не перший позов щодо телеведучої. 25 жовтня в Москві затримали комерційного директора Кирила Суханова і екс-главреда "Tatler" Аріана Романовського. Саму Собчак планували заарештувати 26 жовтня, але вона виїхала з країни за ізраїльським паспортом. В цей же день силовики провели обшуки в будинку журналістки.

Телеведучу і її колег підозрюють у вимаганні 11 мільйонів рублів у глави "Ростеха" Сергія Чемезова. За даними слідства, команда Собчак вимагала гроші за невгамування у своєму Telegram-каналі "гасіть світло".

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