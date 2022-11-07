Відзначається, що вона пройшла через наземний пункт пропуску в Псковській області

Журналістка Ксенія Собчак повернулася в Російську Федерацію. Вона перейшла кордон в Псковській області.

За даними російських ЗМІ, Собчак повернулася разом з чоловіком Костянтином Богомоловим у неділю, 6 листопада.

Відзначається, що її не було в країні 12 днів після від'їзду на тлі кримінальної справи про вимагання 11 мільйонів рублів у глави "Ростеха" Сергія Чемезова.

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Втеча Ксенії Собчак з Росії - що відомо

Телеведуча виїхала 26 жовтня за ізраїльським паспортом. Пізніше стало відомо, що Собчак перейшла пішки білорусько-литовський кордон.

Цього ж дня російські силовики провели обшуки в її будинку у справі про вимагання. Спочатку вона була в статусі підозрюваної, але пізніше стала свідком.

Крім того, в цій справі фігурує її комерційний директор Кирило Суханов. Його затримали 25 жовтня в Москві, а Тверський суд російської столиці заарештував Суханова до 24 грудня. Його звинувачують за пунктом "б" частини 3 статті 163 "вимагання з метою отримання майна в особливо великому розмірі" Кримінального кодексу РФ.

В рамках цієї справи також затримали колишнього головного редактора журналу Tatler Аріана Романовського. Від глави " Ростеха "нібито вимагали велику суму за видалення ганьблять відомостей в Telegram-каналі"гасіть світло".

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