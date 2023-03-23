Вона вшанувала пам'ять своєї свахи.

Українська співачка Софія Ротару опублікувала в інста-сторіз фотографію своєї свахи Людмили Білоусової, яка померла 17 березня цього року.

"Світла пам'ять", - лаконічно підписала знімок знаменитість.

Відомо, що 30 березня Білоусовій мало виповнитися 72 роки, проте жінка пішла з життя, так і не відзначивши свій день народження.

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За фотографіями в соціальній мережі можна помітити, що Людмила була життєрадісною людиною, адже на кожному знімку видно її променисту посмішку і щасливі очі.

Раніше про смерть Людмили Білоусової розповів її зять і за сумісництвом син Софії Ротару - Анатолій Євдокименко. Він не став розкривати причину смерті своєї тещі, а лише просто написав: "Люсю, ну як же так..."

Нагадаємо, раніше Софія Ротару відреагувала на моторошне відео з розстрілом беззбройного військового.

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