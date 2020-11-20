Концертний директор Софії Ротару, Сергій Лавров, розповів, що у співачки зараз проблеми з грошима.
Про це повідомляє Собеседник.
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За його словами, Ротару не була в Росії понад рік через пандемію коронавірусу. Але зараз вона планує поїздку, щоб дати там концерт.
"Ситуація загострюється тим, що вона отримує гонорар тільки у валюті: 50 тисяч доларів. Бо євро підскочило, то і гонорар у співачки виріс автоматично. Знижувати його, як зробили російські зірки, Софія Михайлівна не хоче", – розповів директор співачки.
Також він зазначив, що Ротару зараз може виступати і безкоштовно. Але тільки для друзів.
"За сольні виступи Софія Михайлівна, звичайно, просить гонорар. Але до друзів може поїхати безкоштовно. На ювілей Бабкіної в Кремль хотіла летіти, тому що їх пов'язує багаторічна дружба і добрі стосунки. За зйомки в новорічних вогниках на "Першому каналі" і "Росії 1" Ротару теж не платять", - повідав Сергій.
За словами Лаврова, замовники віддають перевагу поки тим зіркам, у кого менше гонорар. А ось Ротару не хоче його знижувати. Тому вона поїде в Москву і виступить на "Пісні року".
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