Співачку часто називають жінкою без віку.

Українська співачка Софія Ротару в свої 74 роки виглядає просто приголомшливо. Вона досі виступає на великій сцені і зараз бере активну участь у новорічних зйомках.

Нещодавно вона в червоному блискучому костюмі запалила на програмі "Вечірній квартал". Тоді розкішна Ротару зірвала овації і отримала багато букетів. Здається, що роки йдуть їй тільки на користь. З кожним роком зірка виглядає все краще і краще.

Але сьогодні ми пропонуємо вам згадати, як знаменитість виглядала 53 роки тому. На архівному фото 21-річна майбутня зірка позує зі своїм покійним чоловіком. Тоді Софія Михайлівна носила коротку стрижку і одягалася досить скромно - майка і джинси.

Читайте такожОгнєвіч зізналася, чи вільне зараз її серце (відео)Шанувальники, побачивши це фото, прийшли в захват. Вони відзначили, що Ротару в будь-якому віці виглядає прекрасно.

Нагадаємо, раніше TamerlanAlena презентували нову версію суперхіта Софії Ротару "Одна калина".

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Автор: Діана Могилєвич