Легендарний хіт, відомий кожному українцю, набув нового звучання.

TamerlanAlena стали першими артистами, кому Софія Ротару дозволила зробити офіційний ремейк одного зі своїх найгучніших хітів.

Як розповіли в прес-службі дуету, у сучасному денс-аранжуванні та з реп-куплетом Тамерлана пісня "Одна калина" може сміливо конкурувати з треками нового часу в плейлистах слухачів.

"Це легендарна пісня, яка викликає дуже сильні емоції. Вона душевна та по-справжньому народна, її знає декілька поколінь. Нам було важливо заспівати її у своєму стилі, але при цьому зберегти куплети та приспів у тій формі, в якій вони були знайомі всім з самого початку. Ми додали до пісні більш трендового звучання, але залишили її самобутність", - розповіли TamerlanAlena.

Оригінальну версію пісні "Одна калина" у виконанні Софії Ротару написав композитор Руслан Квінта у співавторстві з поетом Віталієм Куровським, а над новим саундом разом із TamerlanAlena працював Михайло Гайдай.

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Артисти додали, що "Одна калина" у їхньому сучасному прочитанні була створена для різних поколінь як саундтрек майбутніх новорічних і різдвяних свят.

"Круто, коли вся сім'я від зовсім маленьких до дорослих та досвідчених говорить однією мовою, коли є порозуміння. Мова музики може стати чудовою для цього підтримкою, особливо пісня, яку знає кожен. Нехай наша "Одна калина" звучить за вашим святковим столом у цей чарівний період та дарує всім гарний настрій", - додали TamerlanAlena.

Як повідомляв УНІАН, раніше TamerlanAlena презентували зухвалий кліп на пісню "Хочеш". Кліп "Хочеш" - це симбіоз двох закоханих, які загубилися на цьому шляху. У денс-відео Alena Omargalieva демонструє одразу кілька відвертих образів і зізнається в почутті закоханості, висловлюючи його танцями на воді. Tamerlan виступив в амплуа невимушеного і самовпевненого хулігана, який боїться визнати свої почуття.

TamerlanAlena - український R'n'B дует, який був створений в кінці 2009 року. Дебютний альбом "Пой со мной" вийшов у 2013 році.

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