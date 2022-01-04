Даміано Давид майже ніколи не публікує фото зі своєю коханою.

Соліст італійського гурту Måneskin Даміано Давид показав свою дівчину-модель. Співак рідко ділиться особистим життям та майже ніколи не публікує селфі з коханою. Проте цього разу Давид зробив виключення.

В Stories свого Instagram він розмістив селфі, яке артист зробив із своєю дівчиною біля дзеркала.

На фото співак та його обраниця позують у стильному одязі та виглядають максимально щасливими. Артист ніжно притискає дівчину до себе та цілує її у ніс. Сама модель посміхається та обіймає соліста Måneskin у відповідь.

Даміано Давид та його дівчина - італійська модель Джорджія Солері, вже декілька років разом, проте вони рідко хизуються спільними світлинами. Через це деякі фанати навіть не здогадуються про те, що серце соліста Måneskin вже давно зайняте.

Фанати прийшли у захват від нового фото, яке показав співак. Селфі швидко розлетілося у мережі. Шанувальники пишуть, що поряд з моделлю Даміано Давид по-справжньому щасливий та сяє від кохання.

Нагадаємо, не так давно соліст Måneskin шокував фанів новим сміливим фото, на якому він прикрив статевий орган в'язаним купальником.

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