Серж Танкян хоче, щоб Захід допоміг Вірменії так, як допомагає зараз Україні.

Соліст System of a Down Серж Танкян запропонував Росії напасти на Вірменію, щоб вона, як і Україна отримала допомогу від Заходу для боротьби з Азербайджаном і Туреччиною.

"Може нам варто переконати Росію напасти на Вірменію, щоб Захід дав нам зброю і гроші для боротьби з Азербайджаном і Туреччиною", - написав Танкян в Twitter.

Також він додав скріншоти постів, в якому порівнювалися заяви державного секретаря США Ентоні Блінкена щодо України та Вірменії - стурбованість/мир/дипломатія щодо ситуації в Нагірному Карабасі і гроші/зброя для підтримки сміливих українських військових.

Зазначимо, Росія підтримує Вірменію у війні за Нагірний Карабах, А Туреччина встала на бік Азербайджану. Це допомогло "вибити" вірмен з цієї території, і, так би мовити, повернути свої землі.

Вірмени незадоволені ситуацією. Тому Серж Танкян і запропонував Росії напасти на Вірменію, щоб Захід їм допоміг так, як допомагає Україні у війні з Росією.

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