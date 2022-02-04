Співачка позувала у доволі відвертій сукні.

Солістка українського гурту Go_A Катерина Павленко здивувала підписників кадрами з нової фотосесії. На фото співачка одягнена у чорну сукню без спідньої білизни.

Кадр з фотосесії вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Кадри з'явилися також і в профілі фотографа - Анастасії Савельєвої.

Учасниця Євробачення-2021 позувала дівчині у сміливій чорній сукні, яка з'єднана між собою сталевими карабінами.

Читайте такожПісня SHUM групи Go_A потрапила в топ-3 найпопулярніших пісень Євробачення"Немає слів, одні емоції", "Це пожежа, несіть вогнегасник!", "Знаходжусь у шоковому стані від цієї краси", "Убили нас всіх наповал цією фотосесією", - розщедрилися на компліменти підписники дівчат у коментарях.

Нагадаємо, раніше солістка гурту Go_A розповіла, як реагує на хейт.

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