Катерина Павленко розставила всі крапки над "і".

Українська співачка, солістка групи Go_А Катерина Павленко неодноразово розповідала, що до неї залицяються дівчата-лесбійки, бо думають, що вона і сама такою є.

Ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча вирішила розпитати про це співачку. Зірка 1+1 поцікавилася у Павленко, чи є у цих дівчат якісь шанси завоювати її серце.

На це питання Павленко відповіла дуже лаконічно: "Чесно, я так люблю хлопців, що, мені здається, у них (у дівчат, - УНІАН) шансів немає".

Раніше Катерина Павленко зізналася, що в школі була трієчницею.

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Катерина Павленко - українська співачка, фольклористка, композитор, автор пісень, солістка групи Go_A. До групи вона приєдналася в 2012 році. Спочатку виступала в якості бек-вокалістки, а згодом стала солісткою. У складі групи Go_A видала 1 студійний альбом "Іди на звук" і кілька синглів.

22 лютого 2020 року разом з групою Go_A перемогла в Національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення-2020" з піснею "Соловей". Через пандемію коронавірусу конкурс був скасований, проте Go_А представила Україну наступного року на "Євробаченні-2021" з піснею SHUM. У фіналі конкурсу група за сумою балів від національних журі та глядачів зайняла 5-е місце (за підсумками глядацького голосування - 2-е місце, так само 2-е місце колектив отримав і в півфіналі).

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Автор: Діана Могилєвич