Саша Заріцька зустрічається з Павлом Тараненком.

Українська співачка, фронтвумен гурту KAZKA Олександра Заріцька розповіла про стосунки з музикантом Павлом Тараненком. Вона заявила, що їй часом хочеться опублікувати з ним романтичну фотографію, але дотримується правила "щастя любить тишу".

"Я з тих зануд, які не люблять особливо розповідати про особисте життя. Звичайно, я жива людина, досить емоційна. Іноді, в моменти щастя, мені хочеться запостити гарне фото або змонтувати загальний ТікТок", - сказала Заріцька в інтерв'ю ТСН.

Олександра не виключає, що незабаром їй захочеться розповісти більше про їхні стосунки, але поки вона хоче залишити їхнє кохання тільки для них двох. Тому більше ніяких подробиць співачка не розкрила.

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Олександра Заріцька: особисте життя

Раніше співачці приписували роман з партнером по "Танцях з зірками" Юрієм Мєшковим. Хореограф і сам зізнавався, що співачка йому дуже подобається, а вона, в свою чергу, відповідала йому взаємністю.

Але, як з'ясувалося, не Юрій підкорив серце солістки KAZKA. Зараз вона перебуває у стосунках з іншим чоловіком і має дуже щасливий вигляд.

Нагадаємо, раніше Олександра Заріцька показала, як ніжилася з коханим у ліжку під час відпочинку в Карпатах.

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