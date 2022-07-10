Окупанти розбомбили одну з харківських шкіл.

Солістка української групи KAZKA Олександра Заріцька показала шокуючі кадри обстрілу Харкова, в результаті якого була знищена її школа.

Дивлячись на всі жахи війни в Харкові, Заріцька не змогла стримати сліз. Вона сказала, що окупанти знищили її дитинство.

"Мій ранок почався ось так. Русня стерла з лиця Землі моє дитинство, мою рідну школу. Я не можу повірити, але це правда. Це була неймовірна гімназія, де я знайшла перших справжніх друзів, вперше заспівала на сцені актового залу. У стінах цієї школи я закохувалася, танцювала на дискотеках, плакала через погані оцінки. У цій школі були найсмачніші булочки з корицею від тітки Тоні. Тепер це просто спогади. А я так хотіла цього літа приїхати в гості до школи. Харків, тримайся. Люблю тебе", - написала співачка.

Вона додала, що перший її пост про обстріли Харкова видалили з Instagram. Але вона зважилася оприлюднити його знову, щоб допомогти своєму рідному місту.

"Харкову дуже потрібні ППО! Не забуваймо про Харків! Він кожен день під обстрілами", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше Заріцька розповіла про розграбований окупантами будинок.

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