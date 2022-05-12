Дівчина хоче переїхати в Україну остаточно.

Український співак ALEKSEEV в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, що його дівчина, солістка групи ВІА Гра Уляна Синецька хоче змінити громадянство.

За його словами, артистка з першого дня вторгнення Росії в Україну засуджує війну в нашій країні. Вона хоче остаточно переїхати в Україну до нього, щоб далі будувати спільне майбутнє.

"Зрозуміло, якщо вона повернулася сюди, то вона абсолютно на нашому боці. Вона абсолютно вірить в те, що добро на нашому боці. Я як чоловік, який її дуже кохає, хочу для неї тільки кращого в майбутньому. Тому я дуже хочу змінити її громадянство", - сказав ALEKSEEV.

Він додав, що змінити російське громадянство на українське зараз важко. Але він вірить, що йому підуть на зустріч і він зможе прискорити цю процедуру.

"Вона живе тут чотири роки зі мною, від самого початку наших стосунків, вона хоче будувати своє майбутнє в нашій країні, поруч зі мною", - додав артист.

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