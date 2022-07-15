Тимофій Музичук стверджує - знімок був зроблений ще в 2013 році.

29-річного учасника гурти Kalush Orchestra Тимофія Музичука гостро розкритикували за знімок багаторічної давності. Там хлопець позує на Червоній площі в Москві. Фанатів обурило те, що зараз він виступає від України і позиціонує себе як український артист. Однак Тимофій констатував - ніякої зради тут немає.

Знімок був зроблений ще в 2013 році - до того, як Росія напала на Україну. Саме тому жодних законів України не порушив і мав повне право представляти свою країну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022".

"Це було навіть смішно. Тому що ми тоді виступали з Kalush, виходимо з концерту, вже мільйон пропущених дзвінків, якісь фотографії. Мене всі запитують: "Ти що, був в Росії?". Та, кажу, не був. А потім згадав, що коли я вчився в університеті Поплавського, Поплавський робив концерт в Москві, і нас возили, як масовку, чисто поаплодувати. Ми тоді туди цілим курсом, цілими вагонами їздили", - прокоментував Музичук в інтерв'ю "Музвар".

Дану інформацію підтвердила і співачка Юлія Юріна - однокурсниця Тимофія.

Нагадаємо, сопілкар з Kalush Orchestra став новим улюбленцем мільйонів жінок.

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